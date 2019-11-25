ОКР рекомендовал радикально реформировать федерацию легкой атлетики

25.11.19 17:25

© РИА Новости. Алексей Филиппов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа Олимпийского комитета России в понедельник провела заседание для рассмотрения ситуации вокруг всероссийской федерации легкой атлетики.

"По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами", - говорится в сообщении пресс-службы ОКР по итогам заседания.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков также не исключил, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ОКР может быть прекращено, если эта рекомендация не будет выполнена.

"Если эта рекомендация (кардинальное реформирование ВФЛА, замена руководства и президиума - ИФ) не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании Исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России", - цитирует пресс-служба ОКР Позднякова.

"Одновременно нужно сформировать четкий план оперативных шагов по взаимодействию с World Athletics и другими международными структурами", - добавил он.

Поздняков также подчеркнул, что российские легкоатлеты, которые прошли отбор на летние Олимпийские игры 2020 года, должны иметь возможность выступить в Токио.

"Для нас ключевым остается вопрос обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в следующем году. Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за олимпийские медали должно быть соблюдено", - сказал Позднякова.

21 ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. Они были обвинены в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место своего пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября министр спорта Павел Колобков сообщил, что комиссия по аккредитации Минспорта примет решение о дальнейшей судьбе ВФЛА 27 ноября.

24 ноября на внеочередном заседании президиума ВФЛА пост президента федерации оставил Шляхтин. Исполняющим обязанности президента ВФЛА была избрана руководитель федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.