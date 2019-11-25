Минтранс будет думать о продлении М-12 до Сибири и на Кузбасс не раньше 2024 года

25.11.19 17:51

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Минтранс будет рассматривать возможность продления скоростной автотрассы М-12 (Москва - Нижний Новгород - Казань) через Сибирь до Кузбасса не раньше 2024 года, сообщил журналистам директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Григорий Волков в понедельник.

"Сейчас мы рассматриваем (продления М-12 - ИФ) до Сибири, в перспективе хотим дойти до Кузбасса", - сказал Волков, отметив, что соответствующее решение будет приниматься после продления дороги до Екатеринбурга, о чем ранее говорил вице-премьер Максим Акимов. Он отмечал, что продолжение М-12 от Казани до Екатеринбурга находится "в предпроектной проработке", вместе с тем подчеркивая, что "это уходит далеко за 2024 год, за этот политический цикл, но, тем не менее, работу эту надо вести".

"Мы будем стараться сделать её (трассу Москва - Казань) максимально быстро и, возможно, чуть приблизим (по срокам сдачи - ИФ), если у нас получится, если не будет никаких ограничений дополнительных кроме финансирования. - отметил Волков. - Надеемся, что правильная организация работ позволит чуть раньше это все дело закончить. Сегодня мы уже начинаем думать, что будем делать после планового периода".

Волков также отметил, что у Минтранса нет планов продления М-12 до Владивостока, о чем ранее сообщали СМИ. "Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора (Европа - Западный Китай). Сегодня та же трасса Чита-Хабаровск не загружена, чтобы ей делать дублер, она в хорошем состоянии", - сказал он.

Как заявлял ранее журналистам вице-премьер Акимов, построить платную скоростную автотрассу М-12 от Москвы до Казани, которая входит в состав транспортного коридора Европа - Западный Китай, планируется к 2027 году. Параллельно будет вестись ремонт трассы М-7 "Волга".

Планы строительства трассы включают четыре этапа. "В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года - мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период - это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша (239 км)", - сообщал Акимов.

Согласно материалам госкомпании "Автодор", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд руб., в проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд руб.