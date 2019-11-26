РУСАДА: РФ могут отстранить от соревнований и запретить проведение турниров

26.11.19 10:17

© РИА Новости. Александр Вильф

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник опубликовал доклад , в котором выразил позицию, что Россия должна быть отстранена от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также ограничена в праве на проведение международных турниров на своей территории.

Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) подтвердили, что получили от Комитета по соответствию WADA документ, в котором рекомендовано отстранить РФ от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус во вторник.

"Ночью пришел документ из WADA. Там выражается заявление, которое было опубликовано на сайте, в достаточно краткой форме, описаны последствия и санкции", - сказал собеседник агентства.

Ганус не исключает, что исполком WADA, скорее всего, примет рекомендации Комитета по соответствию, который предложил отстранить РФ от международных соревнований на четыре года.

"Никаких шансов на положительное решение? Да. У нас это не первое серьезное нарушение... Но надо все равно дождаться исполкома WADA. Решение уникальное по масштабу, по тяжести, по юрисдикции, о которой идет речь. Конечно, надо дождаться его", - сказал Ганус.

Глава РУСАДА считает, что после рекомендации Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить россиян на четыре года, РФ может потерять право на проведение домашних турниров.

"Да, существуют определенные риски. То, что касается домашних турниров, идет отдельной строкой, фактически, это ограничение на принятие международных турниров на территории России", - сказал Ганус "Интерфаксу".

"Я искренне надеюсь на участие нашей сборной, но будет ограничение на использование наших спортивных объектов", - добавил он.

Ганус также высказал мнение, что реорганизация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) запоздала на полгода.

"Я сделал соответствующее заявление (о смене руководства ВФЛА - ИФ) 13 мая. Мне тогда ответили, что оно несвоевременное и неконструктивное. Оказалось, что оно более чем конструктивное. Решение о реорганизации ВФЛА сейчас демонстрирует кризис. Работа по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций - ИФ) будет отброшена на много лет назад, теперь от нас будут ждать полной перезагрузки ВФЛА и после этого рассматривать вопрос о ее статусе", - сказал глава РУСАДА.

"Это (реорганизацию) надо было делать раньше. Если бы мы тогда начали это делать, успели бы до чемпионата мира в Дохе, до оплаты долга в 3,5 млн, могли бы получить обусловленное соответствие еще в июне. Мы не просто потеряли полгода, но и утяжелили санкции в отношении РФ. Кстати, меня еще в мае беспокоили перспективы участия россиян в Олимпиаде 2020 года из-за ситуации в ВФЛА. Сейчас уже поздно..." - добавил он.

Глава РУСАДА отметил, что представители агентства не были приглашены на заседание в Олимпийском комитете России, где накануне было принято решение рекомендовать Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провести реорганизацию.

"Ранее сообщалось, что созданы две рабочие группы по восстановлению ВФЛА. Насколько я понимаю, первое заседание было вчера, причем, они рассматривали восстановление ВФЛА в связи с допинговым кризисом и в этом заседании не участвовали представители РУСАДА", - сказал Ганус.

"При этом, РУСАДА - единственная организация внутри спортивной юрисдикции России, которой доверяет WADA и другие регуляторы (...) Когда-то мне предлагали участие в заседании такой группы, но это не во что не вылилось, ничем не завершилось", - добавил он.

Согласно рекомендациям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где россиян, вероятно, обяжут выступать без указания национальной принадлежности.

Кроме этого под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года вернул статус соответствия РУСАДА, при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.

22 января 2019 года исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, хотя эксперты всемирного агентства получили доступ к данным проб московской антидопинговой лаборатории позднее оговоренного срока.

Ранее сообщалось, что WADA располагает информацией о возможных махинациях России с данными московской лаборатории.

Также затем стало известно, что исполком WADA обсудит тему несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории 9 декабря. В случае лишения аккредитации РУСАДА Россия рискует пропустить летние Олимпийские игры в Токио.