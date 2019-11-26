Алтайский край может выполнить инвестпрограмму-2019 на 85%

26.11.19 09:59

© РИА Новости. Михаил Мордасов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Краевая адресная инвестпрограмма в Алтайском крае по итогам текущего года может быть исполнена на 85%, сообщил замглавы регионального Минфина Анатолий Нагорнов на заседании правительства края во вторник.

"В краевом бюджете на 2019 год предусмотрено на финансирование проектов краевой адресной инвестиционной программы и капремонта 5,9 млрд рублей. Вместе с тем, по оценке заказчиков, по итогам проведения закупочных процедур ожидается выполнить и профинансировать работы примерно на 85%, что выше, чем в 2018 году, когда была зафиксирована цифра 77,7%", - сказал Нагорнов.

Расходы краевого бюджета на проекты инвестпрограммы и капитального ремонта на 2020 год предусмотрены на уровне 2019 года - 5,9 млрд рублей. Из общего объема средств на строительство и реконструкцию предусмотрено 4,9 млрд рублей или 83%, остальное - средства капвложений.

По словам Нагорного, в текущем и следующем годах значительный объем ресурсов предусмотрен на объекты образования, здравоохранения и культуры.

Общий объем капвложений в 2019 году составил 3,69 млрд рублей или 63%, что в динамике выше, чем в 2018 году.