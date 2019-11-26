Три новых ФОК построят в Тульской области на средства частных инвесторов

26.11.19 10:09

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Строительство трех новых крупных физкультурно-оздоровительных комплексов запланировано в Туле и Одоеве, сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании в облправительстве.

Предполагается строительство ФОКа в Одоеве и двух спорткомплексов в Туле. В Зареченском округе Тулы появится ФОК площадью более 6 тысяч кв. метров с двумя чашами бассейна, большим многофункциональным спортивным залом, тремя залами для тренировок.

В Пролетарском округе областного центра предполагается реализовать спортивный объект такой же площади - тренировочный комплекс с большим многофункциональным спортивным залом и четырьмя залами для тренировок.

"Объекты будут строиться полностью за счет внебюджетных средств. Наша задача - обеспечить комплексное сопровождение и оперативное реагирование в случае возникновения проблемных вопросов", - цитирует пресс-служба Дюмина.

Губернатор сообщил, что в регионе за внебюджетные денежные средства также строятся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кимовске, ФОК с бассейном в Белеве, Ледовый дворец в Туле, ледовые арены в Ефремове и Щекине.