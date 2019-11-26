Номинальная зарплата в Тюменской области выросла на 6,5%, реальная - на 2,5%

26.11.19 10:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Номинальная среднемесячная заработная плата населения Тюменской области (без учета автономных округов) в январе-сентябре текущего года составила 47,146 тыс. рублей, что на 6,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Тюменьстат.

Вместе с тем, в реальном выражении зарплата населения области за этот период выросла только на 2,5%.

При этом более высокий уровень оплаты труда в регионе сохранялся в производстве химических веществ (179 тыс. рублей); в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых (126,7 тыс. рублей); в производстве машин и оборудования (70,6 тыс. рублей).

В то же время уровень оплаты труда ниже среднего по региону сохранялся в производстве текстиля (19,1 тыс. рублей), мебели (19,5 тыс. рублей), в сельском хозяйстве (27 тыс. рублей).