ВС РФ предписал при определении ущерба бюджету исходить исключительно из реального размера обязательств бизнеса

26.11.19 10:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Суды по делам о налоговых преступлениях должны устанавливать действительный размер обязательств по уплате налогов и сборов для определения размера ущерба бюджету, говорится в утвержденном во вторник постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ.

Уточнение появилось в документе после жалоб бизнеса и Минэкономразвития на отсутствие четких правил определения размера ущерба от налоговых преступлений. Иногда следствие не учитывает все факторы, влияющие на размер ущерба, например, налоговые льготы и вычеты налогоплательщика, указывало Минэкономразвития в своем письме в ВС РФ.

Суд с этим согласился. В финальной версии постановления говорится, что суды обязаны учитывать все обстоятельства, и увеличивающие, и уменьшающие размер недоплаты, чтобы определить действительную сумму недоимки.

Это положение открывает возможность для широкого применения так называемой "налоговой реконструкции", которую используют арбитражные суды при разрешении споров между налогоплательщиками и инспекциями, считают эксперты. "Налоговая реконструкция" предполагает определение налоговых последствий исходя из действительного экономического содержания сделки. С учетом этого правила при выявлении необоснованной налоговой выгоды налоговый орган должен рассчитать налоговые обязательства проверяемого налогоплательщика исходя из средних расходов, которые понес бы добросовестный налогоплательщик в сравнимых условиях.

"Сейчас следователь и прокурор не утруждают себя расчетами, не принимают во внимание реальные расходы и неиспользованные льготы. Постановление обязывает суды проверять это обстоятельство, что повлияет и на деятельность правоохранительных органов", - считает руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов.

Советник юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов позитивно оценивает пункт о необходимости установления действительных налоговых обязательств. По сути, это положение закрепляет необходимость налоговой реконструкции, объясняет он. Это означает, что при расчете налоговых обязательств должны учитываться все факторы - как увеличивающие, так и уменьшающие сумму налоговых обязательств. Например, следует учитывать, что при увеличении налога на имущество увеличиваются и расходы по налогу на прибыль.

Сейчас правила расчета размера ущерба по налоговым преступлениям нигде не зафиксированы, и следователи либо используют результаты налоговых проверок, либо назначают финансово-бухгалтерскую экспертизу. "Дальше все зависит от профессионализма и усмотрения экспертов. При этом эффективного универсального механизма оспаривания рассчитанных следствием сумм ущерба, к сожалению, не существует - это одна из значимых проблем, на которую обращал внимание бизнес и которую мог бы устранить пленум", - говорит он.

Кроме указания об установлении реального размера налоговых обязательства, ВС РФ сориентировал суды на толкование в пользу обвиняемого "неустранимых сомнений" в определении периода для исчисления крупного или особо крупного размера задолженности по налогам и сборам.

Сейчас уклонение от налогов (статья 199 Уголовного кодекса (УК) РФ) в особо крупном размере могут квалифицировать в двух случаях: во-первых, если недоимка превышает 45 млн рублей, во-вторых, если ее размер за период в пределах трех финансовых лет подряд выше 15 млн рублей и составляет более 50% от общей суммы обязательных платежей. Для крупного размера эти пределы составляют либо 15 млн рублей, либо 5 млн рублей и 25% соответственно.

Однако, как указывали независимые эксперты и Минэкономразвития в замечаниях к проекту постановления, единообразия при определении этого трехлетнего периода. Например, если недоплата была в 2012-2013 годы, то при расчете доли недоимки относительно всех налогов и сборов может быть взят как период 2011-2013 годов, так и 2012-2014 годов, писало Минэкономразвития. Оно предлагало руководствоваться наиболее благоприятным для налогоплательщика расчетом, и ВС РФ с этим согласился.

В финальном тексте постановления, как и ожидалось, нет содержавшегося в изначальном варианте указания на исчисление сроков давности по налоговым преступлениям с момента добровольного погашения или взыскания недоимки. Тогда разработчики документа предложили считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, то есть прекращающимся только тогда, когда должник гасит недоимку или она взыскивается.

Бизнес-объединения раскритиковали эту идею, так как она де-факто отменяет срок давности по налоговым делам, который сейчас начинается с момента неуплаты налога. Они просили ВС РФ записать в постановлении, что налоговые преступления не являются длящимися. Однако Верховный суд этого делать не стал, а лишь указал, что моментом окончания налогового преступления следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.