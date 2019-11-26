Минпросвещения и Минспорта выпустили программу развития школьного спорта

26.11.19 10:52

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения Ольга Васильева и министр спорта Павел Колобков подписали совместный приказ об утверждении межотраслевой программы развития школьного спорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения во вторник.

Отмечается, что программа разработана в рамках поручений президента России и направлена на "совершенствование физкультурно-спортивной работы" как в школе, так и в кружках и секциях.

Как подчеркнула министр Васильева, которую цитирует пресс-служба, программа должна помочь продвижению здорового образа жизни в стране и привлечь молодежь к спорту.

В свою очередь министр Колобков выразил надежду, что программа "даст новый импульс развитию школьного спорта", а также укрепит взаимодействие органов власти, спортивных федераций и школ.

"В основе программы - развитие системы школьных спортивных клубов, а также инфраструктуры, позволяющей каждому ребёнку заниматься спортом", - пояснил Колобков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Программа содержит три подпрограммы, направленные на совершенствование спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, кадрового и научно-методического обеспечения школьного спорта, физкультурно-спортивной работы, уточняют в пресс-службе образовательного ведомства.