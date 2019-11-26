|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.11.19 10:54
Регоператор "Хартия" в 2020г откроет технопарк "Тула" по переработке ТКО
"Ведется строительство технопарка "Тула", на территории которого будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. Начало работы объекта - весна 2020 года. Также в 2020 году ООО "Хартия" будет создан новый современный комплекс по переработке ТКО", - приводит пресс-служба облправительства слова Минчакова.
Он сообщил, что для работы в Тульской области компания закупила более 60 единиц современной техники и заменила более 10,5 тыс. контейнеров. Регоператор начал подготовительный этап внедрения системы раздельного сбора отходов, планируется установить более 500 специальных контейнеров.
"В 2019 году "Хартия" инвестировала 919,9 млн рублей в спецтехнику, объекты и инфраструктуру, всего планируется вложить более 3,2 млрд рублей", - подчеркнул Минчаков.
В свою очередь, генеральный директор второго регоператора - ООО "МСК-НТ" Елена Поволоцкая сообщила, что за 10 месяцев 2019 года значительно увеличен охват населенных пунктов, где предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО - с 274 на начало года до 894 городов и поселков к этому моменту.
Для обеспечения в полном объёме сбора и транспортирования ТКО компания закупила более 10 тыс. контейнеров и 95 единиц специализированной техники.
"В Дубенском районе завершается создание производственно-технического комплекса по обработке ТКО. В технологическом процессе используется современная технология сепарации. После оформления лицензии и запуска линии обработки следующим шагом будет формирование полей компостирования", - отметила Поволоцкая.
Кроме того, в Ефремове будет построен комплекс обработки ТКО, что позволит значительно сократить объемы размещаемого мусора на местном объекте. Сейчас проводятся необходимые инженерно-изыскательские работы и конкурс на выбор проектной организации. Ориентировочный срок реализации проекта и ввода его в эксплуатацию - 2020 год. Также в планах компании - реконструкция объекта размещения отходов в Плавском районе с учетом создания комплекса по обработке отходов.
Ранее сообщалось, что ООО "Хартия" и ООО "МСК-НТ" намерены инвестировать порядка 5,5 млрд рублей в переработку твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тульской области.
В зону ответственности ООО "Хартия" входят Тула, Щекинский и Киреевский районы, ООО "МСК-НТ" - остальные муниципальные образования Тульской области.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хартия" зарегистрировано в 2012 году. Компания принадлежит Александру Цуркану (40% уставного капитала) и ООО "Экогрупп" (60%), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Игорю Чайке, младшему сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Основной вид деятельности компании - сбор отходов.
"МСК-НТ" более 5 лет обслуживает два административных округа Москвы - Юго-Восточный и Зеленоградский. В 2018 году компания также стала региональным оператором в Чеховском кластере Московской области и Нижегородской области.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket