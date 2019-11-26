Регоператор "Хартия" в 2020г откроет технопарк "Тула" по переработке ТКО

26.11.19 10:54

© РИА Новости. Павел Львов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Региональный оператор ООО "Хартия" в 2020 году планирует открыть первый в Тульской области технопарк с современным полигоном и комплекс по переработке твердых коммунальных отходов, сообщил первый заместитель генерального директора компании Михаил Минчаков на совещании в правительстве региона.

"Ведется строительство технопарка "Тула", на территории которого будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. Начало работы объекта - весна 2020 года. Также в 2020 году ООО "Хартия" будет создан новый современный комплекс по переработке ТКО", - приводит пресс-служба облправительства слова Минчакова.

Он сообщил, что для работы в Тульской области компания закупила более 60 единиц современной техники и заменила более 10,5 тыс. контейнеров. Регоператор начал подготовительный этап внедрения системы раздельного сбора отходов, планируется установить более 500 специальных контейнеров.

"В 2019 году "Хартия" инвестировала 919,9 млн рублей в спецтехнику, объекты и инфраструктуру, всего планируется вложить более 3,2 млрд рублей", - подчеркнул Минчаков.

В свою очередь, генеральный директор второго регоператора - ООО "МСК-НТ" Елена Поволоцкая сообщила, что за 10 месяцев 2019 года значительно увеличен охват населенных пунктов, где предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО - с 274 на начало года до 894 городов и поселков к этому моменту.

Для обеспечения в полном объёме сбора и транспортирования ТКО компания закупила более 10 тыс. контейнеров и 95 единиц специализированной техники.

"В Дубенском районе завершается создание производственно-технического комплекса по обработке ТКО. В технологическом процессе используется современная технология сепарации. После оформления лицензии и запуска линии обработки следующим шагом будет формирование полей компостирования", - отметила Поволоцкая.

Кроме того, в Ефремове будет построен комплекс обработки ТКО, что позволит значительно сократить объемы размещаемого мусора на местном объекте. Сейчас проводятся необходимые инженерно-изыскательские работы и конкурс на выбор проектной организации. Ориентировочный срок реализации проекта и ввода его в эксплуатацию - 2020 год. Также в планах компании - реконструкция объекта размещения отходов в Плавском районе с учетом создания комплекса по обработке отходов.

Ранее сообщалось, что ООО "Хартия" и ООО "МСК-НТ" намерены инвестировать порядка 5,5 млрд рублей в переработку твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тульской области.

В зону ответственности ООО "Хартия" входят Тула, Щекинский и Киреевский районы, ООО "МСК-НТ" - остальные муниципальные образования Тульской области.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хартия" зарегистрировано в 2012 году. Компания принадлежит Александру Цуркану (40% уставного капитала) и ООО "Экогрупп" (60%), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Игорю Чайке, младшему сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Основной вид деятельности компании - сбор отходов.

"МСК-НТ" более 5 лет обслуживает два административных округа Москвы - Юго-Восточный и Зеленоградский. В 2018 году компания также стала региональным оператором в Чеховском кластере Московской области и Нижегородской области.