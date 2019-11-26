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26.11.19 11:07
Учения по пресечению террористических угроз пройдут в Московском Кремле 28 ноября
Как сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ, это будет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений.
"Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами", - говорится в сообщении ФСО.
"В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушение условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - отмечается в сообщении.
Мероприятиями в рамках учений будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск.
В рамках учений 28 ноября с 14:30 до 21:00 будет ограничен доступ посетителей на Красную площадь, Васильевский спуск и в Александровский сад. В ФСО отметили, что при этом предусматривается проход граждан со стороны средней части Александровского сада по билетам и приглашениям на вечернее театрально-зрелищное мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце.
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