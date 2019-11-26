Учения по пресечению террористических угроз пройдут в Московском Кремле 28 ноября

26.11.19 11:07

© РИА Новости. Владимир Сергеев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба охраны 28 ноября проведет ежегодные плановые учения в Московском Кремле и на прилегающей территории.

Как сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ, это будет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений.

"Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами", - говорится в сообщении ФСО.

"В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушение условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - отмечается в сообщении.

Мероприятиями в рамках учений будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск.

В рамках учений 28 ноября с 14:30 до 21:00 будет ограничен доступ посетителей на Красную площадь, Васильевский спуск и в Александровский сад. В ФСО отметили, что при этом предусматривается проход граждан со стороны средней части Александровского сада по билетам и приглашениям на вечернее театрально-зрелищное мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце.