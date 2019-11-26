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Квоты в обмен на инвестиции: "Восточная верфь" построит 4 краболова в рамках госпрограммы
   
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26.11.19 11:19

Сахалинская компания построит два краболова за 2,8 млрд рублей

© РИА Новости. Виталий Невар
26 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Островной-краб" (Сахалинская область, проект приморской УК "Дальневосточный рыбак") построит два судна-краболова в рамках государственной программы "квоты добычи крабов в инвестиционных целях", сообщила пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), оказывающего поддержку проекту.

"Краболовы будут использоваться для промысла и доставки живых крабов. Длина судов составит от 50,5 до 63 м, они смогут ходить в рейды до 45 суток. Объем инвестиций в проект составит 13,16 млрд рублей, из которых 10,36 млрд рублей - цена аукциона, 2,8 млрд рублей - строительство судов. Планируется создание 131 рабочего места", - приводятся в сообщении слова гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова.

"Островной-краб" еще не определился с местом постройки судов.

"Вопрос, где будут закладываться краболовы для компании "Островной-краб", находится на стадии проработки, но отмечу, что рассматриваются в том числе и дальневосточные верфи", - сказал гендиректор ООО "Островной-краб" Михаил Зайцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что во вторник в присутствии вице-премьера Юрия Трутнева АО "Восточная верфь" заложило во Владивостоке первый из четырех планируемых краболовных судов для ООО "Дальневосточное побережье" (Хабаровск) в рамках госпрограммы "квоты добычи крабов в инвестиционных целях".

Распределение квоты по крабовым аукционам предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации, срок строительства не должен превышать 5 лет со дня заключения договора.

Сообщалось также, что 11 октября принадлежащее Сбербанку ООО "Сбербанк инвестиции" получило 5% долей в ООО "Островной-краб", еще 95% принадлежат АО УК "Дальневосточный рыбак", которое входит в двадцатку крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока.

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