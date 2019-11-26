Циклон испортит погоду в Крыму, объявлено штормовое предупреждение

26.11.19 11:40

© РИА Новости. Олег Смереченский

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вечер вторника и среду из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", после продолжительной сухой погоды в Крыму в связи с выходом Средиземноморского циклона вечером 26 ноября, в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Как сообщалось, по данным синоптиков, температура в Крыму в первой половине ноября превышала среднесуточную норму на 8-10 градусов, осадков не было. 10 ноября побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений в регионе - воздух прогрелся до 27,1 градуса.