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26.11.19 11:42

Движение по трассе Москва-Петербург М-11 откроется 27 ноября

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение по новой платной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга откроется 27 ноября, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Первые машины отправились по новой скоростной автодороге М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Трасса начнет полностью работать с 27 ноября", - говорится в сообщении.

Госкомпания "Автодор", управляющая трассой, ранее сообщала, что движение на всем протяжении платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" должно открыться до конца 2019 года.

Строительством трассы занимается ООО "Магистраль двух столиц" - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ (MOEX: VTBR) и Vinci Concessions S.A.S. 18 ноября 2014 года консорциум заключил с РФ в лице ГК "Автодор" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участках 543-646 км и 646-684 км общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с концессионным соглашением, консорциум принимает на себя обязательство построить участок автодороги, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду.

Платная автомагистраль М-11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.

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