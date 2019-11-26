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26.11.19 11:50
Суд взыскал с двоих военных более 30 млн рублей за случайный пуск управляемой ракеты в ангаре в Крыму
Военное ведомство требовало более 46,5 млн рублей.
"Исковое заявление министерства обороны Российской Федерации (. . .) о взыскании суммы ущерба, причиненного государству, удовлетворить частично", - говорится в решении суда.
Военная судебная инстанция постановила взыскать с Николая Зверева 15 млн рублей в пользу Минобороны, с Алексея Чебанова - 16 млн рублей. Также они должны заплатить госпошлину по 60 тыс. рублей каждый в доход бюджета Симферополя.
Решение может быть обжаловано в судебной коллегии по административным делам Южного окружного военного суда.
Инцидент произошел осенью 2017 года.
По данным суда, старшие расчета Алексей Чебанов и Николай Зверев, будучи ответственными за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД (изделие 63М) на автоматизированной аппаратуре "Ока", нарушили правила обращения с оружием в ангаре.
Произошел несанкционированный запуск двигателя изделия и его перемещение внутри арочного сооружения, затем полное уничтожение изделия, а также аналогичного ему изделия и агрегатов автоматизированной аппаратуры контроля "Ока" (коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 и универсальная компрессорная станция УКС-400В-П4М). Изделия были не пригодны для дальнейшей эксплуатации и подлежали списанию.
Минобороны России летом 2019 года подало второй иск к военнослужащим. Им вменялась часть 1 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия).
По этому иску суд приговорил Чебанова к наказанию в виде ограничения по военной службе на срок один год три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, Зверева - к году ограничения по военной службе с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства.
Оба добровольно возместили по три тысячи рублей причиненного имущественного ущерба. Суд, вынося приговор, учел положительные характеристики военнослужащих и наличие у Зверева четверых малолетних детей.
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