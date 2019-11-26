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26.11.19 11:57
Более 10 человек пострадали в аварии с участием вахтового автобуса в Уфе
"Со слов 57-летнего водителя вахтового автобуса (...), его "подрезал" автомобиль "Газель", после чего он во избежание столкновения резко вывернул руль и съехал с дороги, наехал на жилое здание дома №83 по проспекту Октября. В настоящее время за медицинской помощью обратились семь пассажиров", - говорится в пресс-релизе.
В свою очередь, в пресс-службе республиканского ГУ МЧС уточнили, что сразу после происшествия в больницу увезли четверых пострадавших, еще семеро обратились к медикам самостоятельно.
"По состоянию на 11:10 мск из 11 человек, обратившихся в приемный покой ГКБN21, после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 11 человек, госпитализированных нет", - сообщили в ведомстве.
В региональном МЧС отметили, что дом, в который врезался автобус, не поврежден, угрозы жителям нет.
Ранее сообщалось, что авария произошла в 6:50 мск, в автобусе находилось 30 пассажиров, в ДТП пострадали четверо.
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