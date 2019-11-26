Лавров выступает за честный диалог в связи с допинговыми претензиями к России

26.11.19 13:36

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия будет добиваться честного и равноправного диалога в ситуации с рекомендацией профильного комитета WADA принять комплекс мер в отношении РФ из-за несоблюдения антидопинговых требований, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве во вторник.

Министр отметил, что "есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой, причем обвиняемой во всем и повсюду".

"Не бывает так, что один или двое, скажем Россия и Китай, во всем виноваты и все нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила", - сказал он.

"Мы уважаем международное право. Оно предполагает, прежде всего, справедливость и равноправие, когда каждый должен объяснять свои действия", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, "со стороны западных партнеров мы не всегда такие вразумительные и соответствующие международному праву объяснения получаем".

"Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам. Поэтому с их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их аргументации антироссийской", - заявил министр.

"Но то, что эти страны непосредственно и затевают подобного рода ситуации, нам тоже хорошо известно", - подчеркнул Лавров.

Накануне комитет по соответствию WADA опубликовал доклад с рекомендацией лишить РУСАДА официального статуса и отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причиной такого решения стали нарушения российской стороной антидопинговых правил.

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, новые рекомендации WADA ущемляют права "чистых" спортсменов.

"Любое решение, принятое не в пользу России, нужно оспаривать. Здесь ущемляются права наших "чистых" спортсменов", - сказал Свищев "Интерфаксу", комментируя рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

"Они с трех лет пришли заниматься спортом, достигли вершины совершенства и попали в сборную России не для того, чтобы нести ответственность за нерадивых чиновников или спортсменов", - заявил Свищев.

Он не видит проблемы в том, что российским чиновникам могут запретить посещать международные соревнования. "Если мы не поедем, ничего страшного не случится", - сказал депутат Госдумы.

"Но заставить наших ребят участвовать под нейтральными флагами, запретить проведение соревнований на территории России, я слышал даже - участвовать нашим чистым спортсменам за рубежом, это, конечно, серьезная проблема может быть", - считает Свищев.

"Это не только мощнейший удар по имиджу российского спорта, это точно не поможет развитию российского спорта, который является неотъемлемой частью, я бы даже сказал локомотивом, всего международного спорта - как бы нашим иностранным партнерам это ни прискорбно было слушать", - подчеркивает он.

Генеральный секретарь федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв ранее во вторник также подверг критике рекомендацию WADA отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

"Это печально, могу лишь назвать эти рекомендации несправедливыми. Такое ощущение, что это заранее спланированная акции, и сейчас сводятся счеты. Россия играет важную роль в развитии мирового спорта, и как можно отстранить такую страну? WADA не должен так диктовать условия, это ведь тот орган, который призван следить за соблюдением антидопинговых правил", - цитирует во вторник слова Кремлева пресс-служба федерации бокса России.

"Думаю, члены исполкома МОК, в частности, (президент) Томас Бах, примут здравое решение. Надеемся на реакцию всего мирового спортивного сообщества. В общем, будем надеяться на лучшее и ждем 9 декабря", - добавил Кремлев.

WADA рассмотрит рекомендации в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома 9 декабря в Париже.

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд в разговоре с журналистами не исключила, что Международный олимпийский комитет может выступить против рекомендации Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований.

"Боюсь, что МОК выступит против этого. На кону стоит много сил и должностей. Есть 12 членов исполкома, которые будут голосовать, и я опасаюсь, что мы окажемся в меньшинстве", - цитирует Хеллеланд норвежский портал NRK.

Согласно рекомендациям комитета WADA, российские спортсмены могут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без подъема национального флага и исполнения государственного гимна. Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где россияне выступят без указания национальной принадлежности.

Кроме того, под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

В первый раз РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. 20 сентября 2018 года исполком WADA вернул статус соответствия РУСАДА, при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года. 22 января 2019 года исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, хотя эксперты всемирного агентства получили доступ к данным проб московской антидопинговой лаборатории позднее оговоренного срока 31 декабря 2018 года.

Осенью появились сообщения о том, что WADA располагает информацией о махинациях с данными московской лаборатории. За этим последовала рекомендация комитета по соответствию.