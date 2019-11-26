Московские диабетики смогут получить компенсацию за лекарства

26.11.19 12:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Москвичи с диагнозом диабет смогут получать денежную компенсацию взамен назначенных лекарств.

Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства столицы во вторник.

С 1 марта текущего года впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты-льготники могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в других городских аптеках.

Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии.

Как сообщила на заседании заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь в этот эксперимент с 2020 года будут включены пациенты с диагнозом диабет, которым необходимый препарат назначил лечащий врач. При этом заключение врачебной комиссии в этом случае не потребуется, а заявление на компенсацию можно подать прямо на приеме у лечащего врача. Затем пациент в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и на них сможет купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.

"Эксперимент, проводимый с марта текущего года в столице, показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям - за полгода подано около 3 тыс. заявлений, и отпущено более 12 тыс. упаковок лекарств на сумму 220 млн рублей. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющими диагноз диабет", - рассказала Ракова.

По ее словам, именно это заболевание является самым распространенным среди льготников: из 1,7 млн человек 400 тыс. больны диабетом.

"Они смогут максимально быстро начать необходимое лечение, не дожидаясь поступления в аптечные пункты нужного препарата", - добавила Ракова.