Раненого лебедя-шипуна спасли в природном парке в Башкирии

26.11.19 12:25

Фото со страницы природного парка "Кандры-Куль" в соцсети

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Молодого лебедя, повредившего крыло, эвакуировали с замерзшего озера и поселили в гараже природного парка "Кандры-Куль" в Башкирии.

"Сейчас лебедь чувствует себя хорошо, рана заживает, и он начинает понемногу расправлять крылья. Проживает он пока в гараже парка, обживает свою территорию, ходит по пятам за охранниками и сотрудниками, которые не только кормят его пророщенным зерном, но и начинают привязываться к нему", - рассказали сотрудники парка в соцсети.

Лебедь с поврежденным крылом остался на льду один, когда его стая улетела на юг. К началу спасательной операции шипун исчез из поля зрения сотрудников парка. Чтобы найти раненую птицу, инспекторы и спасатели потратили два дня, и лишь на третий день смогли найти и перевезти пернатого в теплое помещение.

Как сообщалось ранее, из-за резкого похолодания улетающие на зимовку птицы были вынуждены останавливаться на отдых на водоемах Башкирии. По словам специалистов, лебеди способны переносить температуру до -15 градусов и в большинстве случаев помощь им не требуется. Вмешательство человека необходимо, если птица ранена или лежит на льду.