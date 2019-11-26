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26.11.19 12:25
Раненого лебедя-шипуна спасли в природном парке в Башкирии
"Сейчас лебедь чувствует себя хорошо, рана заживает, и он начинает понемногу расправлять крылья. Проживает он пока в гараже парка, обживает свою территорию, ходит по пятам за охранниками и сотрудниками, которые не только кормят его пророщенным зерном, но и начинают привязываться к нему", - рассказали сотрудники парка в соцсети.
Лебедь с поврежденным крылом остался на льду один, когда его стая улетела на юг. К началу спасательной операции шипун исчез из поля зрения сотрудников парка. Чтобы найти раненую птицу, инспекторы и спасатели потратили два дня, и лишь на третий день смогли найти и перевезти пернатого в теплое помещение.
Как сообщалось ранее, из-за резкого похолодания улетающие на зимовку птицы были вынуждены останавливаться на отдых на водоемах Башкирии. По словам специалистов, лебеди способны переносить температуру до -15 градусов и в большинстве случаев помощь им не требуется. Вмешательство человека необходимо, если птица ранена или лежит на льду.
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