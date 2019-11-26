"Технополис "Москва" стала лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ

26.11.19 12:31

© РИА Новости. Сергей Пятаков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Особая экономическая зона "Технополис "Москва" возглавила список лидеров третьего Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ технико-внедренческого типа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промполитики столицы во вторник.

Рейтинг был подготовлен Ассоциацией развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития РФ.

Первое и второе место поделили ОЭЗ "Технополис "Москва" и "Дубна", на третьем месте - ОЭЗ "Санкт-Петербург".

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в городе ведется активная работа над развитием столичной особой экономической зоны.

"Достигнутые результаты ценятся не только резидентами - их число растёт - но и подтверждаются рейтингами. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 62 компании, а объем инвестиций накопленным итогом превышает 25 млрд рублей. Помимо налоговых льгот для бизнеса привлекательна современная инфраструктура "Технополиса "Москва", быстрое и беспроблемное подключение к готовым коммуникациям", - рассказал Прохоров.

За первые девять месяцев 2019 года в развитие "Технополиса "Москва" привлечено порядка 5 млрд рублей инвестиций, ее резидентами стали 19 компаний, еще 26 находятся в процессе получения статуса.

Резиденты ОЭЗ выплатили налогов в бюджеты всех уровней на сумму 11,1 млрд рублей, а полученные льготы составили 3,5 млрд рублей. Создано свыше 6 тыс. рабочих мест.

Рейтинг привлекательности ОЭЗ составляется ежегодно. Его авторы учитывают статистические данные и сведения, полученные от управляющих компаний экономических зон, минэкономразвития, из открытых источников, а также оценки резидентов ОЭЗ и экспертов. В этом году рейтинг разделили по двум типам ОЭЗ: промышленно-производственные и портовые экономические зоны, а также технико-внедренческие.