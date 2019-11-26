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26.11.19 13:19

Некачественных молочных и мясных продуктов стало меньше в Свердловской области

© РИА Новости. Антон Вергун
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Управление Россельхознадзора по Свердловской области в этом году отмечает тенденцию на снижение количества некачественной молочной и мясной продукции по сравнению с прошлым годом, заявила начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля ведомства Евгения Косарева.

"На территории Свердловской области улучшилось качество продукции, к административной ответственности привлечено меньше организаций, чем в прошлом году", - сообщила она на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

По ее словам, чаще выявлять нарушения на продовольственном рынке позволяет система "Меркурий" (электронная ветсертификация готовой молочной продукции, действует с 1 ноября 2019 года).

В частности, в январе-ноябре 2019 года региональное управление Россельхознадзора исследовало 270 проб молочной продукции, из них 88 проб не соответствовали качеству и безопасности, в том числе 41 проба оказалась фальсификатом.

При этом нарушения допускают медицинские и образовательные учреждения. Из 58 отобранных партий молочной продукции почти 50% не соответствуют требованиям качества и безопасности. В таких организациях проводятся внеплановые проверки, оформлен 21 протокол об административном нарушении.

Ведомство также исследовало 382 пробы мясной продукции. Выяснилось, что 88 образцов не соответствуют качеству, из них 33 партии - фальсификат.

"Часто в молочной продукции выявляется несоответствие жирно-кислотному составу, как правило, в сливочном масле. Нередко встречается содержание растительных жиров. В мясной продукции, которая изготовлена из свинины или говядины, часто выявляется ДНК птицы", - пояснила Косарева.

Председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов отметил, что чаще всего производители фальсифицируют творог и масло.

Председатель общественной организации "Комитет общественного контроля" Сергей Сиов сообщил, что, по данным лабораторных исследований, во всех шести отобранных партиях халяльной продукции (пельмени, котлеты и другой) челябинского производителя была обнаружена ДНК свиней.

Чтобы убедиться в качестве продукции, Косарева посоветовала покупателям просить продавцов предъявить ветеринарные документы и декларации о соответствии. Также через любой браузер покупатель может зайти в систему "Меркурий", ввести 32-код, указанный на продукции, и узнать всю информацию о ней.

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