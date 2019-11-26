Без гимна и флага: России могут запретить участвовать в международных соревнованиях
  
Квоты в обмен на инвестиции: "Восточная верфь" построит 4 краболова в рамках госпрограммы
   
Без проволочек: мост через Лену могут построить в Якутии в 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.11.19 13:28

ВС РФ предлагает расширить возможность для освобождения от ответственности по налоговым статьям УК

© РИА Новости. Руслан Кривобок
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Неопределенность и противоречивость, которые есть в конструкции статей Уголовного кодекса РФ о налоговых преступлениях, можно было бы поправить законодательным путем, заявил во вторник на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ заместитель председателя ВС РФ, глава судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.

"Конструкция статей 198 и 199 [УК РФ, уклонение физического лица от уплаты налогов, уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией - ИФ] есть какая-то неопределенность, противоречивость, которую могли бы устранить законодательным путем. В любом случае этот вопрос нуждается в обсуждении, участии всех заинтересованных сторон. ВС РФ готов к работе в этом направлении", - сказал Давыдов, представляя итоговый текст постановления о налоговых преступлениях.

В его финальном тексте, как и ожидалось, нет содержавшегося в изначальном варианте указания на исчисление сроков давности по налоговым преступлениям с момента добровольного погашения или взыскания недоимки. Тогда разработчики документа предложили считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, то есть прекращающимся только тогда, когда должник гасит недоимку или она взыскивается.

Бизнес-объединения раскритиковали эту идею, так как она де-факто отменяет срок давности по налоговым делам, который сейчас начинается с момента неуплаты налога.

Налоговые преступления, по словам Давыдова, предлагается считать оконченными с момента неуплаты налогов, сборов и страховых взносов в срок, установленный налоговым законодательством. Исходя из такой позиции ВС РФ продолжит формирование практики по делам налоговым преступлениям.

Кроме того, Давыдов сообщил, что ВС РФ предлагает разрешить освобождать от уголовной ответственности за налоговые преступления, если будет возмещен ущерб, на любой стадии процесса, а не только до назначения дела к рассмотрению, как сейчас.

"Такое ограничение ничем не обосновано", - сказал Давыдов.

По его словам, ВС РФ уже подготовил соответствующий законопроект. Предполагается, что решение об освобождении от ответственности суд сможет принимать до удаления в совещательную комнату для вынесения приговора. Предполагается, что законопроект будет обсуждаться на заседании пленума ВС РФ в декабре, а затем будет внесен в Госдуму.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.11.19 17:49
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
.
  26.11.19 16:29
"Союзмультфильм" направит почти 150 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ
.
  26.11.19 15:42
Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей
.
  26.11.19 15:24
Базовая отделка станет обязательной для столичных застройщиков
.
  26.11.19 15:08
Путин рассказал о встрече с менеджментом и акционерами Яндекса
.
  26.11.19 15:04
Лес из 130 новогодних елей установят на Манежной площади в центре Москвы
.
  26.11.19 12:34
Дома с авторской архитектурой на западе Москвы сохранят в рамках реновации
.
  26.11.19 12:31
"Технополис "Москва" стала лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ
.
  26.11.19 12:16
Московские диабетики смогут получить компенсацию за лекарства
.
  26.11.19 11:07
Учения по пресечению террористических угроз пройдут в Московском Кремле 28 ноября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket