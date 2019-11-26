ВС РФ предлагает расширить возможность для освобождения от ответственности по налоговым статьям УК

26.11.19 13:28

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Неопределенность и противоречивость, которые есть в конструкции статей Уголовного кодекса РФ о налоговых преступлениях, можно было бы поправить законодательным путем, заявил во вторник на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ заместитель председателя ВС РФ, глава судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.

"Конструкция статей 198 и 199 [УК РФ, уклонение физического лица от уплаты налогов, уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией - ИФ] есть какая-то неопределенность, противоречивость, которую могли бы устранить законодательным путем. В любом случае этот вопрос нуждается в обсуждении, участии всех заинтересованных сторон. ВС РФ готов к работе в этом направлении", - сказал Давыдов, представляя итоговый текст постановления о налоговых преступлениях.

В его финальном тексте, как и ожидалось, нет содержавшегося в изначальном варианте указания на исчисление сроков давности по налоговым преступлениям с момента добровольного погашения или взыскания недоимки. Тогда разработчики документа предложили считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, то есть прекращающимся только тогда, когда должник гасит недоимку или она взыскивается.

Бизнес-объединения раскритиковали эту идею, так как она де-факто отменяет срок давности по налоговым делам, который сейчас начинается с момента неуплаты налога.

Налоговые преступления, по словам Давыдова, предлагается считать оконченными с момента неуплаты налогов, сборов и страховых взносов в срок, установленный налоговым законодательством. Исходя из такой позиции ВС РФ продолжит формирование практики по делам налоговым преступлениям.

Кроме того, Давыдов сообщил, что ВС РФ предлагает разрешить освобождать от уголовной ответственности за налоговые преступления, если будет возмещен ущерб, на любой стадии процесса, а не только до назначения дела к рассмотрению, как сейчас.

"Такое ограничение ничем не обосновано", - сказал Давыдов.

По его словам, ВС РФ уже подготовил соответствующий законопроект. Предполагается, что решение об освобождении от ответственности суд сможет принимать до удаления в совещательную комнату для вынесения приговора. Предполагается, что законопроект будет обсуждаться на заседании пленума ВС РФ в декабре, а затем будет внесен в Госдуму.