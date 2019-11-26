Без гимна и флага: России могут запретить участвовать в международных соревнованиях
  
Квоты в обмен на инвестиции: "Восточная верфь" построит 4 краболова в рамках госпрограммы
   
Без проволочек: мост через Лену могут построить в Якутии в 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.11.19 15:08

Путин рассказал о встрече с менеджментом и акционерами Яндекса

© РИА Новости. Алексей Дружинин
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Менеджмент и акционеры "Яндекса", который на прошлой неделе анонсировал новую схему корпоративного управления с участием Фонда общественных интересов, встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", буквально два дня назад. У них есть интересные масштабные проекты вместе с иностранными партнерами", - рассказал Путин во вторник в ходе телемоста с участниками форума "ПроеКТОриЯ", отвечая на вопрос о развитии математической школы в РФ.

Он отметил, что "наши конкурентные преимущества - как раз в математике".

"У них (за рубежом) развиты технологии, у них производство налажено, специалисты в этом плане хорошие есть, но нет такой школы математической, как у нас. И это надо развивать и дорожить этим", - подчеркнул Путин.

Пресс-служба Кремля не сообщала об отдельной встрече Путина с "Яндексом".

При этом 20 ноября основатель и крупнейший акционер компании Аркадий Волож участвовал в форуме ВТБ "Россия зовет!", где выступал и президент.

Путин посещал "Яндекс" в сентябре 2017 года. Тогда Волож провел для президента экскурсию по офису компании, в ходе которой ему, в частности, продемонстрировали прототип беспилотного автомобиля.

На прошлой неделе "Яндекс" сообщил, что право "золотой акции" от Сбербанка перейдет к создаваемому Фонду общественных интересов. Им будет управлять совет из 11 человек, среди которых представители целого ряда государственных образовательных учреждений, РСПП, школы "Сколково", а также самого "Яндекса". Фонд будет участвовать в принятии решений по нескольким направлениям: сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передача существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможные партнерства компании с правительствами других стран.

Изменения в корпоративном управлении "Яндекса" обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента РФ, говорил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После презентации новой схемы депутат Антон Горелкин отозвал на доработку ранее внесенный им Госдуму законопроект, который предусматривал ограничение до 20% доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах и все последние месяцы оказывал давление на капитализацию "Яндекса".

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.11.19 17:49
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
.
  26.11.19 16:29
"Союзмультфильм" направит почти 150 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ
.
  26.11.19 15:42
Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей
.
  26.11.19 15:24
Базовая отделка станет обязательной для столичных застройщиков
.
  26.11.19 15:04
Лес из 130 новогодних елей установят на Манежной площади в центре Москвы
.
  26.11.19 12:34
Дома с авторской архитектурой на западе Москвы сохранят в рамках реновации
.
  26.11.19 12:31
"Технополис "Москва" стала лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ
.
  26.11.19 12:16
Московские диабетики смогут получить компенсацию за лекарства
.
  26.11.19 11:07
Учения по пресечению террористических угроз пройдут в Московском Кремле 28 ноября
.
  26.11.19 11:04
Собянин: МЦД установили утренний рекорд перевозки пассажиров


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket