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26.11.19 15:08
Путин рассказал о встрече с менеджментом и акционерами Яндекса
"Я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", буквально два дня назад. У них есть интересные масштабные проекты вместе с иностранными партнерами", - рассказал Путин во вторник в ходе телемоста с участниками форума "ПроеКТОриЯ", отвечая на вопрос о развитии математической школы в РФ.
Он отметил, что "наши конкурентные преимущества - как раз в математике".
"У них (за рубежом) развиты технологии, у них производство налажено, специалисты в этом плане хорошие есть, но нет такой школы математической, как у нас. И это надо развивать и дорожить этим", - подчеркнул Путин.
Пресс-служба Кремля не сообщала об отдельной встрече Путина с "Яндексом".
При этом 20 ноября основатель и крупнейший акционер компании Аркадий Волож участвовал в форуме ВТБ "Россия зовет!", где выступал и президент.
Путин посещал "Яндекс" в сентябре 2017 года. Тогда Волож провел для президента экскурсию по офису компании, в ходе которой ему, в частности, продемонстрировали прототип беспилотного автомобиля.
На прошлой неделе "Яндекс" сообщил, что право "золотой акции" от Сбербанка перейдет к создаваемому Фонду общественных интересов. Им будет управлять совет из 11 человек, среди которых представители целого ряда государственных образовательных учреждений, РСПП, школы "Сколково", а также самого "Яндекса". Фонд будет участвовать в принятии решений по нескольким направлениям: сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передача существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможные партнерства компании с правительствами других стран.
Изменения в корпоративном управлении "Яндекса" обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента РФ, говорил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
После презентации новой схемы депутат Антон Горелкин отозвал на доработку ранее внесенный им Госдуму законопроект, который предусматривал ограничение до 20% доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах и все последние месяцы оказывал давление на капитализацию "Яндекса".
Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.
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