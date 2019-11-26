Астраханская область по итогам 2019г прогнозирует рост ВРП на 1,5%

26.11.19 13:43

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем ВРП Астраханской области по итогам 2019 года вырастет на 1,5% к уровню прошлого года, говорится в утвержденном думой региона прогнозе социально-экономического развития области до 2022 года.

ВРП Астраханской области в 2019 году оценивается в размере свыше 533 млрд рублей. В 2020 году ожидается, что ВРП составит почти 550 млрд рублей с темпом роста 101%, в 2021 году - 573 млрд рублей с темпом роста 102%.

В расчете на душу населения области ВРП в 2022 году планируется в размере 590 тыс. рублей, или 112% к уровню 2019 года.

Вклад в прирост добавленной стоимости внесут предприятия добывающего сектора экономики: продолжается освоение месторождений им. Корчагина и им. Филановского, добычи природного газа и газового конденсата.

Обрабатывающие производства поддержат рост темпа ВРП, отмечается в документе, в первую очередь за счет предприятий судостроения, производства нефтепродуктов, а также пищевой промышленности.