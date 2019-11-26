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26.11.19 13:43
Астраханская область по итогам 2019г прогнозирует рост ВРП на 1,5%
ВРП Астраханской области в 2019 году оценивается в размере свыше 533 млрд рублей. В 2020 году ожидается, что ВРП составит почти 550 млрд рублей с темпом роста 101%, в 2021 году - 573 млрд рублей с темпом роста 102%.
В расчете на душу населения области ВРП в 2022 году планируется в размере 590 тыс. рублей, или 112% к уровню 2019 года.
Вклад в прирост добавленной стоимости внесут предприятия добывающего сектора экономики: продолжается освоение месторождений им. Корчагина и им. Филановского, добычи природного газа и газового конденсата.
Обрабатывающие производства поддержат рост темпа ВРП, отмечается в документе, в первую очередь за счет предприятий судостроения, производства нефтепродуктов, а также пищевой промышленности.
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