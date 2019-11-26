Минприроды проконтролирует ликвидацию мусорных полигонов в отстающих регионах РФ

26.11.19 13:58

© РИА Новости. Александр Астафьев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил взять на контроль ситуацию с объектами накопленного экологического вреда, на которых существует риск неисполнения рекультивационных мероприятий до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"После анализа отчетов регионов и серии совещаний с территориями определены два субъекта РФ, где по разным причинам фиксируется отставание по проведению работ на объектах... Кобылкин дал поручение профильному заместителю министра Константину Румянцеву и директору департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Игорю Ивачеву совместно с главами регионов проработать все механизмы для выполнения всех необходимых работ в полном объеме", - говорится в сообщении по итогам совещания.

На совещании в министерстве прошло обсуждение работ на объектах накопленного экологического вреда, основные этапы ликвидации на которых должны быть завершены к концу 2019 года. Как уточнили в министерстве, реализуется 48 мероприятий в 12 субъектах РФ, из которых 21 - по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов (в шести регионах - Кабардино-Балкарской республике, Чеченской республике, республике Ингушетия, Брянской, Волгоградской, Новгородской областях) и 27 - по рекультивации особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (в семи регионах - республике Северная Осетия - Алания, Чеченской республике, Карачаево-Черкесской республике, Смоленской, Нижегородской, Московской, Мурманской областях).

Отставание выявлены на двух объектах. В Мурманской области есть риск при рекультивации пометохранилища бывшего ОАО "Птицефабрика "Снежная". Работы на объекте приостановлены, представители региона не исключают возможности расторжения муниципального контракта с исполнителем, а значит, и судебных тяжб. В Брянской области проблемная ситуация складывается с рекультивацией карьера твердых бытовых отходов в Жуковке. В процессе проведения фактических работ на площадке исполнителем установлено увеличение проектных объемов свалочных масс.

Проверочные действия поручено провести в отношении всех объектов накопленного экологического вреда окружающей среды со сроками исполнения 2019-2020 гг.