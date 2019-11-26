Путин: школьникам необходима ранняя профессиональная ориентация

26.11.19 14:20

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ранней профессиональной ориентации для школьников.

"Ранняя профессиональная ориентация нужна. Она не будет мешать пробиваться ярким талантам и людям с гениальными способностями в те области, в которых они смогут себя проявить наилучшим образом. Одно другому не мешает", - заявил Путин в ходе телемоста с участниками всероссийского форума "Проектория".

Он отметил, что такая работа должна вестись школами совместно с высшими учебными заведениями и крупнейшими российскими предприятиями.

При этом очень важно, чтобы молодые люди смогли не только получить профессию, но найти применение своим способностям на малой родине, считает президент.

"Такая тенденция переезда в крупные города есть. Там возможностей больше. Надо говорить прямо и по-честному. Там и высшие учебные заведения ведущие находятся. Мы должны эту ситуацию менять и будем это делать", - заявил Путин.

Он отметил, что эта тенденция связана со многими обстоятельствами и ее сложно переломить. Но надо стремиться, к тому, чтобы каждый имел возможность "себя потом реализовать именно в своих городах, поселках, небольших городах России".

"Это не только возможно, но и очень нужно для пространственного развития страны с такой огромной территорией, как наша", - сказал Путин.

"Здесь, прежде всего, государство должно работать как следует, региональные власти, местные и, конечно, все мы, включая людей, которые живут на тех или иных территориях, которые, безусловно, с душой, с любовью относятся к своей малой родине", - сказал президент.