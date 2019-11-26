Кувшинников назначил своего заместителя, курирующего социальный блок

26.11.19 15:01

© РИА Новости. Антон Денисов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Заместителем губернатора Вологодской области, курирующим социальный блок, назначена Лариса Каманина, сообщил глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания во вторник.

"С сегодняшнего дня на должность заместителя губернатора Вологодской области, который курирует социальные вопросы, назначается Каманина Лариса Владимировна(...) Лариса Владимировна с 2001 года работает в департаменте социальной защиты населения, за эти годы на посту руководителя доказала свою эффективность и результативность", - сказал губернатор.

Среди задач, которые Кувшинников поставил перед новым замгубернатора - работа по реализации национальных проектов и всех социальных программ, инициированных в последние годы, исполнение решений градостроительных советов, развитие социальной инфраструктуры, подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщалось, 19 сентября Кувшинников утвердил новый состав регионального правительства и отметил, что кандидатура заместителя, курирующего весь социальный блок правительства, будет определена позже. Ранее эту должность занимал Олег Васильев.

30 сентября губернатор своим распоряжением возложил на начальника департамента соцзащиты Каманину исполнение отдельных функций по координации работы социального блока. После ее назначения на новый пост должность главы департамента вакантна.