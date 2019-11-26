Газпром к 2026г планирует завершить газификацию Тульской области

26.11.19 15:11

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 ноября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром" планирует завершить газификацию Тульской области в рамках новой программы, рассчитанной на 2021-2025 годы, сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в ходе рабочей поездки в Тулу во вторник.

"Мы подтверждаем планы сотрудничества с Тульской областью по газификации региона. Мы можем сказать, что программой на 2021-2025 годы должны зафиксировать полную газификацию Тульской области. Для этого все возможности есть", - сказал журналистам Маркелов.

Он отметил, что сейчас практически полностью газифицирована Тула, остаются только сельские населенные пункты.

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что уровень газификации региона составляет 88%, за последние три года газ получили 59 населенных пунктов.

При этом он напомнил, что несколько лет назад в состав Тулы вошел сельский Ленинский район, где еще недостаточно высокий уровень газификации.

Между ПАО "Газпром" и правительством Тульской области действует программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

В общей сложности в 2002-2018 годах "Газпром" направил на газификацию Тульской области 4,4 млрд рублей.

Всего в регионе построено около 20 тыс. км газовых сетей, газом обеспечены около 680 тыс. домовладений в 1 тыс. 175 населенных пунктах.