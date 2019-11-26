Садоводы Ставрополья в 2020г планируют удвоить число выращенных саженцев плодовых деревьев

26.11.19 15:13

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 3 млн саженцев плодовых деревьев планируют вырастить в Ставропольском крае в 2020 году, сообщает пресс-служба главы региона во вторник.

"В крае работает крупнейший в стране питомник плодовых деревьев. Здесь выращивается до 1,5 млн деревьев в год. Планируется, что уже в следующем году этот показатель будет удвоен", - говорится в сообщении по итогам выставки-конференции садоводов, которая проходит в Минводах во вторник.

Отмечается, что за последние 6 лет объем валового сбора плодов и ягод на Ставрополье вырос в 1,5 раза. В частности, в 2019 году урожай плодов составил 73 тыс. тонн - на 10% больше в сравнении с предыдущим годом.

В текущем году в крае заложено 650 га садов. Кроме того 200 га миндалевого сада заложены в Нефтекумском округе.

"В Нефтекумском округе мы начинаем эксперимент по созданию миндалевого сада, также начаты работы по адаптации эффективных сортов персика в нашем крае. В ближайшие годы мы должны наработать собственный агрономический опыт, подходы к этим культурам, после чего перейдем к промышленному производству - в первую очередь, в восточных территориях Ставрополья", - сказал губернатор края Владимир Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы, садоводческая выставка-конференция объединила около 600 участников из регионов России, стран Европы и ближнего зарубежья. Она будет работать до 29 ноября. На ней представлены технологии и продукция компаний, работающих в сфере садоводства и в смежных отраслях.

Для садоводов, производителей и поставщиков специализированной техники, представителей торговых сетей в рамках конференции предусмотрены площадки для делового общения, обмена опытом, установления деловых контактов.