Путин в среду в Петербурге откроет автотрассу М-11 и осмотрит корабли на "Адмиралтейских верфях"

26.11.19 15:37

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин 27 ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург", сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства также проведет совещание по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации", добавили в пресс-службе.

Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Реализация строительства М-11 основана на принципах государственно-частного партнерства с включением в условия заключенных соглашений инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ.

В этот же день Путин посетит завод "Адмиралтейские верфи", сообщила пресс-служба президента РФ.

Там глава государства осмотрит большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда - патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и ледокол "Виктор Черномырдин", а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

Запланированы двусторонние встречи главы государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, Владимир Путин посетит клуб дзюдо "Турбостроитель", где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами.

Также Путин примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, сообщили в пресс-службе.