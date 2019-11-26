Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей

26.11.19 15:42

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко возможность работать в Национальном медицинском исследовательском Центре (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.

"Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству центра", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, распространенном во вторник.

О том, что Скворцова встретится с трансплантологом Каабаком, стало известно на прошлой неделе.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что из НМИЦ здоровья детей уволены Каабак и Бабенко, которые, по данным издания, являются единственными хирургами, проводившими в России пересадки почек детям весом менее 6 кг. В Минздраве позднее заявили, что пересадка почек проводятся детям весом до 10 кг в центре трансплантологии имени Шумакова. Министр Скворцова подчеркивала, что поставит вопрос о медицинской помощи всем детям, нуждающимся в трансплантации почек, на свой личный контроль.