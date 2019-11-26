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26.11.19 15:44
Ввод жилья в Башкирии за 10 месяцев вырос на 6,5%
На каждую тысячу человек населения введено 425 кв. метров жилья.
По данным Башкортостанстата, за 10 месяцев население за свой счет и с помощью кредитов построило 1,167 млн кв. м жилья (за январь-октябрь 2018 года - 1,149 млн кв. м), застройщики - юридические лица - 557,8 тыс. кв. м (469,1 тыс. кв. м).
Ранее сообщалось о планах властей в 2019 году, а также в последующие два года сохранить объем строительства жилья на уровне прошлого года - 2,28 млн кв. м.
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