Ввод жилья в Башкирии за 10 месяцев вырос на 6,5%

26.11.19 15:44

© РИА Новости. Илья Питалев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем ввода в эксплуатацию жилья в Башкирии в январе-октябре 2019 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,7 млн кв. метров, сообщает региональный Госкомитет по строительству и архитектуре.

На каждую тысячу человек населения введено 425 кв. метров жилья.

По данным Башкортостанстата, за 10 месяцев население за свой счет и с помощью кредитов построило 1,167 млн кв. м жилья (за январь-октябрь 2018 года - 1,149 млн кв. м), застройщики - юридические лица - 557,8 тыс. кв. м (469,1 тыс. кв. м).

Ранее сообщалось о планах властей в 2019 году, а также в последующие два года сохранить объем строительства жилья на уровне прошлого года - 2,28 млн кв. м.