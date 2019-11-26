Чувашия планирует к 2021 году предоставить места в детсадах всем детям до 3 лет

26.11.19 15:47

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Чувашии планируют направить на реализацию пяти региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Демография", более 26 млрд рублей в течение шести лет, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе главы республики.

Исполнение проектов к 2024 году позволит, как ожидается, в частности, увеличить продолжительность жизни в Чувашии до 78 лет, к 2030 году - до 80 лет.

Планируется создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми путем предоставления финансовой поддержки более 56 тыс. семей в зависимости от очередности рождения ребенка, на эти цели будет направлено более 21 млрд рублей.

Ожидается, что к 2021 году около 2,5 тыс. женщин получат возможность для осуществления трудовой деятельности за счет 100-процентной доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет.

Для всех категорий и групп населения будут созданы условия для занятий физкультурой и спортом, что позволит увеличить до 55% долю граждан, занимающихся спортом систематически. Власти также намерены сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

В качестве дополнительной меры по усилению финансовой поддержки семей с детьми и стимулированию рождаемости с 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка при среднедушевом доходе семьи, не превышающем двухкратную величину прожиточного минимума (в настоящее время учитывается 1,5-кратный размер прожиточного минимума) и увеличение срока выплаты до достижения ребенком трех лет.

Будут продолжены выплаты на погашение ипотечных кредитов в размере 450 тыс. рублей семьям, в которых с 01.01.2019 родился третий или последующий ребенок, и предоставление льготной ипотеки по ставке 6% годовых семьям, в которых с 01.01.2018 родился второй ребенок и (или) последующие дети.

Согласно информации Минтруда региона, сегодня в Чувашии насчитывается более 13,5 тысяч многодетных семей. На социальную поддержку семьи и детей в текущем году направляется более 8 млрд рублей.

В целом на социальную политику в 2019 году направляется почти 14 млрд рублей (рост на 10,7% к 2018 году).

В республике реализуются 38 направлений социальной поддержки семей и детей.

По данным пресс-службы главы республики, в целом на финансирование мероприятий региональных проектов в 2019-2024 годах планируется привлечь порядка 75,3 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 28,6 млрд рублей, республиканского бюджета - 15,6 млрд рублей и иных источников.