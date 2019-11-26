Попрошаек и гадалок в Челябинской области предлагают штрафовать на 1-3 тыс. рублей

26.11.19 15:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Штрафы за навязчивое попрошайничество предложили ввести региональные власти в преддверии проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Соответствующие поправки в областной закон об административных правонарушениях представил вице-губернатор области Олег Климов депутатам Законодательного собрания Челябинской области (ЗСО) на заседании во вторник, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

Согласно законопроекту, изложенному на сайте ЗСО, граждан, которые создают помехи другим людям, выпрашивая у них деньги, предлагается штрафовать в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Нарушителями общественного порядка будут считаться люди, которые выбегают на проезжую часть и просят деньги у водителей, хватают за руки или одежду прохожих, назойливо предлагают что-то у них купить или погадать.

"Если человек молча стоит с протянутой рукой или табличкой, его действия не носят противоправного характера", - отмечается в документе.

По мнению законодателей, такая мера профилактики позволит обеспечить соблюдение общественного порядка в местах массового скопления людей. Законопроект прошел первое чтение.