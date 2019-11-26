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26.11.19 15:52
Попрошаек и гадалок в Челябинской области предлагают штрафовать на 1-3 тыс. рублей
Соответствующие поправки в областной закон об административных правонарушениях представил вице-губернатор области Олег Климов депутатам Законодательного собрания Челябинской области (ЗСО) на заседании во вторник, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".
Согласно законопроекту, изложенному на сайте ЗСО, граждан, которые создают помехи другим людям, выпрашивая у них деньги, предлагается штрафовать в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
Нарушителями общественного порядка будут считаться люди, которые выбегают на проезжую часть и просят деньги у водителей, хватают за руки или одежду прохожих, назойливо предлагают что-то у них купить или погадать.
"Если человек молча стоит с протянутой рукой или табличкой, его действия не носят противоправного характера", - отмечается в документе.
По мнению законодателей, такая мера профилактики позволит обеспечить соблюдение общественного порядка в местах массового скопления людей. Законопроект прошел первое чтение.
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