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Крым будет поставлять косметику из розы и лаванды в Сирию

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Комбинат "Крымская роза" (Крым) со следующего года начнет экспортировать косметику на основе эфирных масел розы и лаванды в Сирию, сообщил гендиректор компании Иван Гладун журналистам в Симферополе.

Комбинат подписал в крымской столице во вторник контракт с крупной сирийской дистрибьюторской компанией, специализирующейся на продаже косметической продукции, на полях II международной конференции "THE MOST к успеху: экспортный потенциал Крыма".

"Мы видим большие перспективы для развития сирийского рынка. Население Сирии - порядка 19 миллионов. Женщины очень любят ухаживать за собой. Контракт многолетний, сумма не зафиксирована, она будет согласовываться индивидуально на каждую поставку. Будем поставлять более 100 наименований косметических продуктов для ухода за лицом и телом. В основном это продукция на основе эфирного масла розы и эфирного масла лаванды. Эти масла очень популярны в Сирии", - сказал Гладун.

По его словам, комбинат производит более 1 млн единиц продукции в год. "На ближайший (2020 - ИФ) год мы готовы выделить (на экспорт в Сирию - ИФ) не меньше 300 тысяч единиц", - сообщил гендиректор комбината.

"Под контракт мы будем увеличивать производственные мощности и штат, модернизировать производство", - добавил Гладун.

Комбинат создан в 1930 году. Эфирные масла из Крыма поставлялись в крупнейшие парфюмерные дома Франции, также выпускалась косметика. Начиная с 2015 года, комбинат отправлял продукцию только в рамках Таможенного союза: в Казахстан и Беларусь.

По данным Гладуна, сегодня в Крыму осталось не более 100 гектаров розовых плантаций против 4 тыс. га в 1980-е годы. Лаванда занимает сейчас около 1 тыс. га в регионе, ранее ее плантации располагались на 6 тыс. га.

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