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26.11.19 16:01

Мастерить деревянные игрушки научат участников туристического фестиваля в Тюмени

© РИА Новости. Константин Чалабов
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Туристический фестиваль "Открой свою Сибирь" пройдет 30 ноября в музейном комплексе им.Словцова в Тюмени, сообщает во вторник оргкомитет мероприятия.

Гости фестиваля смогут посетить различные турзоны, узнать о выставках, концертах, экскурсиях и загородном отдыхе.

"Все желающие смогут принять участие в розыгрыше 100 призов, среди которых - двухдневные путевки в санатории, на базы отдыха, билеты в аквапарк, на посещение горячих источников", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в программе фестиваля - проведение бесплатных мастер-классов.

Так, тюменцы побывают на мастер-классах по резьбе из кости, научатся мастерить сибирские деревянные игрушки, в том числе и Конька-Горбунка, а также создавать сувениры с капелькой нефти.

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