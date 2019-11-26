Инвестиции в основной капитал в Костромской области за 9 месяцев выросли на 15,1%

26.11.19 16:12

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в основной капитал Костромской области в январе-сентябре 2019 года составил 13,5 млрд рублей, что на 15,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Костромастат.

По данным статведомства, наиболее значительный объем инвестиций - 28,8% - направлен в обрабатывающие производства; транспортировку и хранение (18,2%); обеспечение электрической энергией, газом и паром (17,9%).

Среди обрабатывающих производств наиболее привлекательным для инвестирования является обработка древесины и производство изделий из дерева (34,7% от объема инвестиционных вложений в обрабатывающие производства).

Основным источником создания и развития основного капитала Костромской области стали собственные средства организаций (66,7%). Остальная часть формировалась за счет внешних источников финансирования.