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МОК высказался за участие в соревнованиях "чистых" российских спортсменов

© РИА Новости. Антон Денисов
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Международный олимпийский комитет высказался за участие в международных соревнованиях российских спортсменов, не нарушавших антидопинговые правила, а также заявил о непричастности к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории Олимпийского комитета России.

"Мы отмечаем, что в докладе (комитета по соответствию WADA) содержится вывод о том, что спортивное движение не было вовлечено ни в одну из манипуляций (с данными московской антидопинговой лаборатории), и что в докладе не указывается на какие-либо нарушения со стороны спортивного движения в этом отношении, в частности, Олимпийского комитета России или его членов", - говорится в сообщении пресс-службы МОК, распространенном во вторник.

"В этом контексте МОК приветствует возможность, предоставленную WADA российским спортсменам, выступать в соревнованиях, где они могут продемонстрировать, что они никоим образом не причастны к несоблюдению антидопинговых правил", - следует из сообщения.

При этом Международный олимпийский комитет считает, что российские власти несут ответственность за манипуляцию данными Московской антидопинговой лаборатории.

"Любая манипуляция данными является исключительной ответственностью российских властей. Российские власти несли ответственность за сохранение целостности Московской антидопинговой лаборатории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает информацией о возможных махинациях России с данными московской лаборатории.

Исполком WADA обсудит 9 декабря тему несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В случае лишения РУСАДА аккредитации Россия рискует пропустить летние Олимпийские игры в Токио.

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