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26.11.19 16:48
Детей в игровые комнаты родители смогут отдавать только по предъявлении паспорта
Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.
Законопроектом предусматриваются обязанности родителей (лиц, их заменяющих), связанные с передачей ребенка под временный присмотр.
В частности, это предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также предоставление в письменной форме информированного добровольного согласия на осуществление временного присмотра за детьми.
Родитель должен будет также сообщить о способах оперативной связи с ним, подтвердить отсутствие сведений о наличии у ребенка простудных и иных инфекционных заболеваний, их признаков, говорится в законопроекте.
Кроме того, "принимая во внимание необходимость поддержания в игровой комнате благоприятной для детей обстановки с учетом норм социального общения и принятых в обществе нравственных ценностей, родитель обязан письменно подтвердить согласие забрать ребенка по требованию лица, осуществляющего временный присмотр за детьми", указывается в проекте закона.
Такое требование должно быть обусловлено интересами ребенка, его психологическим или физическим состоянием (настойчивое требование вернуться к родителям (лицам, их заменяющим), появление признаков ухудшения здоровья, причинение или угроза причинения вреда другим детям, отмечается в пояснительной записке.
Законопроектом также предусматривается установление ограничений к лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей в рамках временного присмотра за детьми: отсутствие личной медицинской книжки; признание недееспособным в установленном федеральным законом порядке; наличие судимости за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.
В случае принятия законопроекта (845752-7) авторы считают целесообразным рассмотреть вопрос об установлении административной ответственности для лиц, осуществляющих временный присмотр за детьми.
Законопроект предлагает закрепить в законе 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" понятие "временный присмотр за детьми".
Под указанным понятием предлагается понимать "комплекс мер по организации в дневное время досуга детей продолжительностью не более 12 часов подряд, осуществляемый в отведенном и оборудованном для этого помещении (части помещения), обеспечивающий наблюдение за детьми, содействие их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию вне связи с получением детьми образования и (или) с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми организациями, осуществляющими образовательную деятельность".
В настоящее время деятельность игровых комнат не имеет специального законодательного регулирования, не установлены нормы о защите прав и законных интересов детей при оказании услуг по временному присмотру за детьми, говорится в законопроекте.
Авторы отмечают, что наличие указанного пробела правового регулирования не позволяет собрать и проанализировать информацию, достоверно свидетельствующую о надлежащей защите прав и законных интересов детей во время их пребывания в игровых комнатах, в частности о том, что лица, осуществляющие присмотр за детьми в игровых комнатах, не представляют для них опасности.
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