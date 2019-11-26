Фруктохранилище на 1,5 тыс. тонн построено в Краснодарском крае

26.11.19 16:59

© РИА Новости. Денис Абрамов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Компания "Мостагро" построила в г.Горячий ключ (Краснодарский край) фруктохранилище мощностью единовременного хранения продукции 1,5 тыс. тонн, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Общая площадь хранилища - 2,2 тыс. кв. метров. В рамках проекта введен также цех сортировки продукции. Инвестиции не раскрываются.

Согласно сообщению, в этом году хозяйство "Мостагро" собрало рекордный урожай яблок - 5 тыс. тонн. В 2018-м году было собрано 3 тыс. тонн. Рост, в частности, связан с благоприятными погодными условиями.

Осенью заложен яблоневый сад площадью 18,5 га. Ранними и среднепоздними сортами планируется засадить в следующем году еще не менее 20 гектаров. Саженцы, лучше всего подходящие для местной почвы, полтора года готовят к высадке в питомнике. Общей сложностью в этом году высажено 18 тыс. молодых яблонь.