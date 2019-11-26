Часть выработок горящей шахты в Коми затопят

26.11.19 17:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Выработки горящей шахты "Яреганефть" в Коми частично будут затоплены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.

Соответствующее решение озвучил глава Коми Сергей Гапликов в ходе заседания правительства региона во вторник.

"Часть выработок будут затоплять", - сказал собеседник агентства.

Информация о задымлении на отметке минус 200 метров в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 нефтешахтного управления "Яреганефть" в Ухте поступила вечером 24 ноября. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, из которых 42 самостоятельно вышли из опасной зоны. К 3:45 мск 25 ноября пожар в горной выработке был локализован на площади 2 тыс. кв. метров. На отметке минус 200 метров происходило горение нефти.

МЧС сообщало, что из троих пропавших после начала задымления один был обнаружен и поднят на поверхность. Работник предприятия и сотрудник горноспасательной службы были госпитализированы.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В настоящее время работа шахты приостановлена. Площадь локализации пожара спустя сутки по-прежнему составляет 2 тыс. кв м.