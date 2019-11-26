Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

26.11.19 17:49

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд освободил из-под стражи заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Постановление Пресненского суда об аресте Голосной отменено, она освобождена из-под стражи", - сказали в суде.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, Следственный комитет России обжалует решение прокуратуры Москвы о прекращении уголовного дала.

Газета "Коммерсантъ" сообщила во вторник, что прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Голосной. "Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным", - пишет издание.

Голосной было предъявлено обвинение в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц (ч. 1 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК РФ). Она была задержана на прошлой неделе.

По версии следствия, Голосная дала задание подчиненным сотрудникам подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО "Альфа-групп", несмотря на то, что оборудование не соответствовало стандартам.

В результате компания не уплатила налогов на 58 млн рублей, утверждает следствие.

Обвиняемыми по делу Голосной также проходят врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Как заявил адвокат Голосной на заседании суда в понедельник, после задержания его подзащитная написала заявление на увольнение.