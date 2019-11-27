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27.11.19 06:16
Депутаты гордумы Петропавловска-Камчатского приняли отставку главы города
"На внеочередной сессии гордумы, которая проходит в среду, депутаты рассмотрели и приняли заявление Иваненко о досрочном прекращении его полномочий", - сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе думы Петропавловска-Камчатского.
Временно исполняющим полномочия главы Петропавловска-Камчатского депутаты утвердили заместителя главы - руководителя управления делами городской администрации Константина Брызгина.
В течение ближайших 60 дней депутаты должны назначить дату проведения конкурса на замещение ставшей вакантной должности главы. Согласно Уставу города, сам конкурс должен состояться в ближайшие полгода.
Как сообщилось, 19 ноября глава Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября, его заявление было опубликовано на сайте мэрии. Свое решение глава города объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.
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