Административное дело завели на директора школы в Приморье, где ребенок с риском для жизни убирал снег

27.11.19 06:27

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Дело об административном правонарушении заведено в отношении директора школы в приморском Уссурийске, где ребенок с риском для жизни убирал снег с козырька здания, сообщило в среду надзорное ведомство региона.

"По результатам проверки прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений. В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся)", - говорится в сообщении. Должностным лицам за это нарушение грозит административный штраф до 30 тыс. руб.

Прокуратура отмечает, что в нарушение закона ребенок на высоте чистил снег без страховки и средств защиты, в результате его жизнь и здоровье подвергались опасности. Кроме того, не было согласия родителей мальчика на привлечение его к работам по расчистке снега.