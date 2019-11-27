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27.11.19 06:27
Административное дело завели на директора школы в Приморье, где ребенок с риском для жизни убирал снег
"По результатам проверки прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений. В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся)", - говорится в сообщении. Должностным лицам за это нарушение грозит административный штраф до 30 тыс. руб.
Прокуратура отмечает, что в нарушение закона ребенок на высоте чистил снег без страховки и средств защиты, в результате его жизнь и здоровье подвергались опасности. Кроме того, не было согласия родителей мальчика на привлечение его к работам по расчистке снега.
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