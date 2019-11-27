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27.11.19 06:31
Камчатка приняла бездефицитный бюджет на 2020 год
Бюджет региона на будущий год принят бездефицитным: доходы и расходы составили по 77 млрд рублей.
"Это рекордные стартовые цифры. Более того, традиционно к концу года доходы бюджета существенно увеличиваются, и мы получаем возможность дополнительно профинансировать важные социальные направления", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания края Валерия Раенко.
Раенко отметил, что 25 млрд рублей в доходной части - это собственные доходы региона, которые год от года имеют положительную динамику роста.
По словам спикера краевого парламента, бюджет имеет социальную направленность: все социальные гарантии сохранены в полном объеме, предусмотрена индексация на уровень инфляции всех публичных нормативных обязательств. Кроме того, с 1 октября 2020 года на 3,8 % будет проиндексирована зарплата работникам краевых и муниципальных учреждений бюджетной сферы.
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