Камчатка приняла бездефицитный бюджет на 2020 год

27.11.19 06:31

© РИА Новости. Михаил Мордасов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приняли закон о краевом бюджете на 2020 год, сообщает в среду пресс-служба регионального парламента.

Бюджет региона на будущий год принят бездефицитным: доходы и расходы составили по 77 млрд рублей.

"Это рекордные стартовые цифры. Более того, традиционно к концу года доходы бюджета существенно увеличиваются, и мы получаем возможность дополнительно профинансировать важные социальные направления", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания края Валерия Раенко.

Раенко отметил, что 25 млрд рублей в доходной части - это собственные доходы региона, которые год от года имеют положительную динамику роста.

По словам спикера краевого парламента, бюджет имеет социальную направленность: все социальные гарантии сохранены в полном объеме, предусмотрена индексация на уровень инфляции всех публичных нормативных обязательств. Кроме того, с 1 октября 2020 года на 3,8 % будет проиндексирована зарплата работникам краевых и муниципальных учреждений бюджетной сферы.