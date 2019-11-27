Вылет рейса из Новосибирска в Певек задержан почти на сутки

27.11.19 07:40

© РИА Новости. Максим Блинов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Вылет рейса авиакомпании "Алроса" из Новосибирска в Певек отложен на 23 часа из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Вылет должен был состояться в 03:10 по местному времени в среду, он задержан до 02:00 по местному времени в четверг", - сказали в прокуратуре.

На рейс зарегистрировано 150 пассажиров, они были обеспечены питанием, напитками, расселены в гостиницу.

Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.