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27.11.19 10:51

Число пострадавших при ДТП в Доминикане российских туристов возросло до 27

Фото с сайте АТОР
27 ноября. Interfax-Russia.ru - В медицинских центрах Санто-Доминго проводят операции гражданам РФ, которые находятся в тяжелом состоянии после столкновения туристического автобуса с грузовиком в Доминиканской Республике.

"Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры столицы республики город Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на странице ВКонтакте.

Сообщается, что руководитель отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также с российским турагентством Anex Tour, организовавшим отдых.

Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах.

В МИД РФ подтвердили, что погибших в результате ДТП нет.

Травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили 27 человек, в том числе семеро - в тяжелом состоянии, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в среду в пресс-службе туроператора Anex Tour.

"Двадцать туристов находятся в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Еще семеро - в тяжелом, в столичной больнице в городе Санто-Доминго, угрозы жизни нет, все находятся в безопасности. Пострадавшим была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сотрудники принимающей компании находятся с туристами и контролируют ситуацию", - сообщили в компании.

Туроператор уточнил, что на своем рейсе 26 ноября улетели семь туристов из 39-и.

"Еще пятеро размещены в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылетать на ближайшем рейсе. В настоящий момент страховая компания занимается приобретением билетов в Россию", - добавили в пресс-службе.

В связи с дорожной аварией в Доминиканской республике московские следователи начали проверку компании Anex Tour, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Следствием получены сведения о том, что 26 ноября на территории Доминиканской Республики автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия российские граждане получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в связи с происшествием, начата доследственная проверка по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Причиной аварии автобуса с российскими туристами на Доминикане стал резкий маневр грузовика, сообщается в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого маневра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", - говорится в сообщении.

Всего в салоне автобуса находилось 39 российских туристов.

"По уточненным данным, в салоне автобуса находилось 39 туристов туроператора ANEX Tour, 2 гида и водитель. Жертв нет. Семь туристов вылетают в Москву на запланированном рейсе, вероятно к ним присоединятся еще несколько человек. Пострадавшие туристы в настоящий момент находятся под присмотром врачей в госпитале города Игуэй", – отмечалось в сообщении.

В АТОР уточнили, что все туристы застрахованы в компании ERV.

В то же время, по данным местного издания "Листин диарио", пострадало не менее 15 пассажиров автобуса.

Посольство РФ в Венесуэле также сообщило о 39 российских гражданах, находившихся в автобусе, у некоторых из них зафиксированы травмы разной степени тяжести. Погибших, по информации посольства, нет.

Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах, подчеркивают в посольстве.

Местные СМИ сообщают, что автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

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