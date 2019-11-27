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Участок трассы "Сортавала" от Приозерска до границы с Карелией открыт в Ленобласти

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Участок федеральной трассы А-121 "Сортавала" от Приозерска до границы с республикой Карелия открыт после реконструкции в Ленинградской области, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии ввода.

"Стратегическое значение трассы очень важное. Она проходит через два наиболее привлекательных района области - Всеволожский и Приозерский - и связывает регион с Карелией. Уверен, что вырастет туристический поток не только Ленобласти, но и Карелии. По сути, открылся новый туристический маршрут вокруг Ладожского озера", - отметил в ходе церемонии зампредседателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Конкурс на реконструкцию участка объявляло ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад". Начальная (максимальная) цена контракта составляла 6,813 млрд рублей. Победило в конкурсе ЗАО "ВАД".

Протяженность участка составляет около 21 км. Его реконструкция стартовала летом 2017 года. За 2,5 года на участке было построено 9,9 км нового и реконструировано 10,9 км существующего полотна, возведено два моста через реку Тихая, реконструирован железнодорожный путепровод, обустроена площадка отдыха для водителей, смонтировано около 14 км линий наружного освещения.

Для защиты диких животных и предотвращения ДТП с их участием на участке было установлено около 18 км специальных сетчатых ограждений. Также было смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены дорожные знаки, автобусные остановки, нанесена дорожная разметка.

Отмечается, что ранее пятикилометровый отрезок на границе субъектов имел грунтовое покрытие и не отвечал нормативным требованиям, а рост трафика и увеличение грузопотока приводили к тому, что в период весенней и осенней распутиц состояние дороги значительно ухудшалось.

Федеральная трасса А-121 "Сортавала" пролегает по маршруту Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" и имеет протяженность 448 км. Реконструкция ведется с 2011 года.

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