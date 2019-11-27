Почти 9 тыс. лифтов заменят в московских домах в 2021-2023 гг

27.11.19 08:33

© РИА Новости. Сергей Пятаков

27 ноября. Interfax-Russia.ru - В Москве утверждена программа обновления лифтового оборудования, рассчитанная на период с 2021 по 2023 год, предусматривающая замену 8,8 тыс. подъемников, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте мэрии столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"С 2018 года город отказался от продления срока службы лифтового оборудования. Благодаря этому в 2021-2023 годах жители более 2,2 тыс. домов получат новое оборудование на три года раньше запланированного срока. Всего с 2011 года в городе заменено более 33 тыс. лифтов - это фактически четверть от их общего количества", - сообщил Бирюков.

В рамках столичной программы капитального ремонта жилых домов специалисты обновляют кабины, двери лифтовых шахт на этажах, лебедки, противовесы, ограничители скорости и другие элементы. Если в подъезде несколько лифтов, их ремонтируют поочередно.

Там, где позволяет лифтовая шахта, входной проем увеличивают за счет дверей с телескопической конструкцией. При отделке кабины используют современные износостойкие материалы, в том числе панели со специальным покрытием серебристого цвета, пол делают из рифленого алюминия, говорится в сообщении.

В лифтах также предусмотрены новые панели управления, отделанные шлифованной нержавеющей сталью со встроенным увеличенным полноцветным электронным табло, речевым информатором и кнопками с круговой подсветкой из нержавеющей стали со шрифтом Брайля.

В 2019 году в Москве уже заменили более 1200 подъемников из запланированных 1820, а в 2020 году заменят 2,7 тыс. лифтов. Региональная программа капитального ремонта в Москве предполагает замену 112 тыс. лифтов, что составляет почти четверть всех подъемных устройств, включенных в региональные программы капитального ремонта в стране, говорится в сообщении.