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27.11.19 08:54
Людмилу Вербицкую похоронят в Петербурге
Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза, гражданская панихида начнется в 10.00 мск в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. Отпевать Вербицкую будут в храме Смоленской иконы Божией матери.
Похоронят президента университета на Северном кладбище.
Как сообщалось, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября.
Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент (с 2008). Почетный президент Российской академии образования (с 2018), в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО (с 1995). Доктор филологических наук, профессор.
Президент Российского общества (с 1999) и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (с 2003 по 2019). Вице-президент Российского Союза ректоров. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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