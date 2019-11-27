Число пострадавших в столкновении электрички и автобуса под Астраханью увеличилось до 14

27.11.19 10:21

Фото с сайта ГУ МЧС по Астраханской области

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Полиция проводит проверку по факту столкновения автобуса и электрички в Астраханской области, в котором, по уточненным данным, пострадали 14 человек, сообщает управление МВД РФ по региону в среду.

"Сегодня примерно в 8 часов утра в Красноярском районе на территории промышленного предприятия произошло столкновение автобуса Kia, в салоне которого находились 25 человек, и электрички, перевозившей 650 человек ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 57-летний водитель автобуса пояснил, что решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд.

"По предварительным данным, пострадали 14 пассажиров автобуса, пятерым из которых понадобилась госпитализация. Они получили различные травмы, диагнозы уточняются ", - отмечается в сообщении.

Ранее в МВД сообщали о 10 пострадавших.

Со своей стороны пресс-служба главка МЧС по региону сообщает, что информация об аварии поступила в 08:15 по местному времени (07:15 мск).

"Электричка N6021 столкнулась с автобусом ЛИАЗом, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. Принадлежность автобуса - ООО "Газпром-энерго". В результате ДТП предварительно пострадало четыре человека находящихся в автобусе", - говорится в сообщении.

Авария не помешала движению транспорта - железнодорожные пути проходят на территории "Газпром Добыча Астрахань", отметили в ведомстве.